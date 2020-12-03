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В Японії котлету по-київськи продаватимуть у мережі цілодобових маркетів

"Адаптовану для зручного куштування" страву продаватимуть з 4 грудня.

В Японії котлету по-київськи продаватимуть у мережі цілодобових маркетів
Фото: twitter.com/KorsunskySergiy

Японська мережа цілодобових магазинів Mini Stop з 4 грудня продаватиме українську котлету по-київськи.

"З 4 грудня AT Mini Stop продаватиме традиційну українську страву, котлету по-київськи, адаптовану для зручного куштування, у наших крамницях Mini Stop в Японії", - йдеться у повідомленні мережі.

Укрінформ пише, що при купівлі українського смаколика японці зможуть прочитати на пакуванні наступне: "Це страва східноєвропейської країни Україна (столиця - Київ). Ця котлета - обсмажене куряче філе, в яке загорнуте вершкове масло”.

Фото: ministop.co.jp

Фото: ministop.co.jp

Посол України в Японії Сергій Корсунський висловив подяку компанії за цю новину.

"Дякуємо Mini Stop за те, що ви створили можливість для японців скуштувати українську смакоту. Завдяки вам усім українська культура поширюється в Японії. Дякую!”, - написав посол у твіттері.

Загалом у японській мережі Mini Stop у жовтні налічувалося 1975 магазинів.

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