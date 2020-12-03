Число захворілих на COVID-19 у світі перевищило 64,8 млн

У світі станом на ранок 3 грудня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 становить 64 865 959 осіб. 44 961 955 осіб одужали від ковіду, 1 499 671 пацієнт помер.

Про це свідчать дані на сайті Worldometer.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 у США - 14 314 265, померли 279 867 осіб, одужали 8 462 434 людини.

На другому місці - Індія з 9 534 964 інфікованих, при цьому 8 973 373 особи одужали, 138 657 померли. На третьому - Бразилія із 6 436 650 інфікованих коронавірусом, з яких 5 698 353 одужали, 174 531 помер.

Понад 2 мільйони хворих на ковід зафіксовано у Росії та Франції, більш як мільйон - в Іспанії, Великобританії, Італії, Аргентині, Колумбії, Мексиці, Німеччині і Польщі.

В Україні лабораторно підтверджено 772 760 випадків COVID-19, вона залишається на 17-му місці за кількістю захворілих у світі.

Нагадаємо, що в Україні другий день поспіль від ковіду одужали більше людей, ніж захворіли. За минулу добу виявили 14 496 нових випадків хвороби, одужали 15 372 людини.