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Росія розміщує ракети на спірних з Японією Курильських островах

Зенітно-ракетні комплекси розміщені на острові Ітуруп, одному з чотирьох найбільших південних Курильських островів.

Росія розміщує ракети на спірних з Японією Курильських островах
Фото: Міністерстов оборони РФ

Росія оголосила про розміщення передових ракет протиповітряної оборони на Курильських островах, на які претендує Японія.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У заяві Східного військового округу Росії йдеться про те, що зенітні ракетні комплекси С-300В4 вступили в бойове чергування на Курильських островах додатково до розміщених там раніше ракетних комплексів малої дальності "Тор М2".

Телеканал міністерства оборони РФ "Звезда" повідомив, що зенітно-ракетні комплекси розміщені на острові Ітуруп, одному з чотирьох найбільших південних Курильських островів.

Ракети розмістили нібито, щоб захищати повітряні кордони Російської Федерації.

Росія і Японія досі не уклали мирного договору за підсумками Другої світової війни через територіальну суперечку про Курильські острови. Японія претендує на південну частину Курильського архіпелагу (острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і гряду Хабомаї), яка перейшла під контроль СРСР у 1945 році, і відкидає пропозиції укласти мирний договір без попередніх умов. Росія наполягає на своєму суверенітеті над цими територіями.

Нагадаємо, У листопаді 2018 року після зустрічі японського прем’єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії два острови - Хабомаї та Шикотан - після підписання мирного договору.

У січні 2019 року в Москві відбувся черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після переговорів Кремль заявив, що "поки не фіксує будь-яких змін в позиції Японії".

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