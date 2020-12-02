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НАТО не буде втручатися у суперечку між Україною та Угорщиною - Столтенберг

Генсек НАТО сподівається, що Україна і Угорщина самостійно знайдуть рішення двосторонньому конфлікту.

НАТО не буде втручатися у суперечку між Україною та Угорщиною - Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відреагував на нове політичне напруження між Україною та Угорщиною.

Свою позицію він висловив в середу в Брюсселі в ході відео-прес-конференції, яка відбулася за підсумками дводенного засідання міністрів закордонних справ альянсу, передає "Інтерфакс-Україна".

Генсек НАТО висловив сподівання на те, що Україна і Угорщина самостійно знайдуть рішення двосторонньому конфлікту.

"Я не буду вдаватися в деталі закритої дискусії на засіданні міністрів, але я можу сказати, що добре відомо, що є двостороння суперечка між Угорщиною та Україною і я сподіваюся, що дві країни будуть здатні її вирішити", - сказав Столтенберг, відповідаючи на питання, чи піднімав глава зовнішньополітичного відомства Угорщини Петер Сійярто це питання, про що він раніше заявив.

Нагадаємо, 30 листопада в мережі Інтернет з’явилося відео, на якому депутати Сюртівської ОТГ на Закарпатті разом з головою громади після присяги нібито співали угорський гімн. Як стверджує автор відео, інцидент стався 21 листопада 2020 року.

Того ж дня у Закарпатській області співробітники Служби безпеки України провели санкціоновані обшуки у функціонерів одного з благодійних фондів. Під час слідчих дій правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто такі дії СБУ назвав "неприйнятними". Міністр впевнений, що "антиугорські настрої залишаються політикою уряду в Україні".

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