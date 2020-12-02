Британія першою у світі схвалила вакцину від ковіду

Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Зазначається, що кампанія вакцинації може стартувати найближчим часом. У ній візьмуть участь передусім люди з груп ризику.

Британія вже замовила 40 мільйонів доз вакцини, яких має вистачити для вакцинації 20 млн людей (щеплення відбувається у два етапи). Незабаром також має бути доступно близько 10 млн доз вакцини.

Нагадаємо, 9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Компанії планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - ще приблизно 1,3 мільярда доз. BioNTech і Pfizer також вже подали заявку на використання вакцини від COVID-19 у ЄС. Повідомлялося, що Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього ЄС витратить на закупівлю вакцини від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Загалом уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.

У серпні президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом. ВООЗ вимагає від Росії надати клінічні дані про цю вакцину.

24 листопада прем'єр Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина почала тестування російської вакцини від коронавірусу. За його словами, Угорщина як член ЄС також веде переговори з трьома китайськими виробниками вакцин і закупила 2,8 мільйона доз китайського противірусного препарату.

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії.