Сійярто заявив, що Угорщина почала тестування російської вакцини від коронавірусу

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, зокрема з Росії.

Угорщина почала тестування російської вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 23 листопада повідомив, що 10 початкових доз препарату, названого у серпні президентом Росії Володимиром Путіним першою у світі зареєстрованою вакциною проти COVID-19, протестують в Угорщині на безпечність та ефективність.

"Замість брехливих політичних атак лівим пора було б зрозуміти, що закупівля вакцин - це не ідеологічне питання, а проблема здоров'я", - сказав глав МЗС під час виступу в парламенті.

Сійярто заявив, що Угорщина як член ЄС також веде переговори з трьома китайськими виробниками вакцин і закупила 2,8 мільйона доз китайського противірусного препарату.

Також Угорщина зарезервувала 12 мільйонів доз вакцини від виробників в Європі і США, в тому числі британо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca, бельгійської компанії Janssen і спільної американо-німецької вакцини від Pfizer-BioNTech.

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про проведення переговорів з російською стороною щодо виготовлення вакцини від коронавірусу.

11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської вакцини. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з Путіним у Москві і попросив у нього надати Україні російську вакцину від коронавірусу. Він також розповів, що сам випробував цю вакцину, коли відпочивав в окупованому Криму в серпні.

Президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" і закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

Посольство США в Україні заявило, що Україна не купуватиме російську вакцину, що не пройшла клінічних випробувань.