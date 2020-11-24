Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Білоруська православна автокефальна церква наклала анафему на Лукашенка
Марат Сафін рекомендував російським тенісистам виїжджати з країни
Марат Сафін рекомендував російським тенісистам виїжджати з країни
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинула людина
У гіпермаркеті Києва обірвався ліфт, загинула людина
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
Олександр Третяк від "Євросолідарності" здобуває перемогу на виборах мера Рівного (оновлено)
ГоловнаСвіт

Сійярто заявив, що Угорщина почала тестування російської вакцини від коронавірусу

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, зокрема з Росії.

Сійярто заявив, що Угорщина почала тестування російської вакцини від коронавірусу
Петер Сийярто
Фото: EPA/UPG

Угорщина почала тестування російської вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 23 листопада повідомив, що 10 початкових доз препарату, названого у серпні президентом Росії Володимиром Путіним першою у світі зареєстрованою вакциною проти COVID-19, протестують в Угорщині на безпечність та ефективність.

"Замість брехливих політичних атак лівим пора було б зрозуміти, що закупівля вакцин - це не ідеологічне питання, а проблема здоров'я", - сказав глав МЗС під час виступу в парламенті.

Сійярто заявив, що Угорщина як член ЄС також веде переговори з трьома китайськими виробниками вакцин і закупила 2,8 мільйона доз китайського противірусного препарату.

Також Угорщина зарезервувала 12 мільйонів доз вакцини від виробників в Європі і США, в тому числі британо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca, бельгійської компанії Janssen і спільної американо-німецької вакцини від Pfizer-BioNTech.

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про проведення переговорів з російською стороною щодо виготовлення вакцини від коронавірусу.

11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської вакцини. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з Путіним у Москві і попросив у нього надати Україні російську вакцину від коронавірусу. Він також розповів, що сам випробував цю вакцину, коли відпочивав в окупованому Криму в серпні.

Президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" і закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

Посольство США в Україні заявило, що Україна не купуватиме російську вакцину, що не пройшла клінічних випробувань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також