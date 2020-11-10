Голова МЗС Угорщини заявив про перемовини з РФ щодо виготовлення російської вакцини від коронавірусу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про проведення переговорів з російською стороною щодо виготовлення вакцини від коронавірусу.

На своїй сторінці у Facebook він заявив, що було досягнуто прогресу.

"Відеоконференція угорської компанії з виробництва вакцин із Міністерством охорони здоров'я РФ та Російським фондом прямих інвестицій була конструктивною та позитивною. Рівень безпеки угорської компанії є адекватним, тому початок і потужності можливого виробництва в Угорщині залежать від конкретних дослідницьких та виробничих параметрів", – заявив Сіярто.

Він додав, що Росія незабаром надасть матеріали, необхідні для ухвалення рішення.

11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської вакцини. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з Путіним у Москві і попросив у нього надати Україні російську вакцину від коронавірусу. Він також розповів, що сам випробував цю вакцину, коли відпочивав в окупованому Криму в серпні.

Президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" і закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

Посольство США в Україні заявило, що Україна не купуватиме російську вакцину, що не пройшла клінічних випробувань.