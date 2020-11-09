Україна розглядає закупівлю вакцини у Бразилії, де тестують російські зразки, - StateWatch

Посольство України в Бразилії надіслало до бразильських державних інститутів запит щодо перспективи експорту вакцини від коронавірусу.

Посольство також надало Україні інформацію щодо іноземних виробників, які тестують вакцину на території Бразилії. Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист посла України у Бразилії до МОЗ і глави українського уряду.

"Також Посольство попереджає уряд України, у першу чергу Бразилія буде задовольняти потреби внутрішнього ринку, який складає більше 210 млн осіб. Та наголошує, що Бразилія не є виробником вакцин, а лише тестує їх та закуповує суміші для подальшого виробництва в країні", - йдеться в повідомленні організації.

Станом на кінець вересня в Бразилії на третьому етапі випробувань найбільш перспективними вважали такі вакцини:

Розробка AstraZeneca та Оксфордського університету ChAdOx1 nCoV-19. У Бразилії партнерами є державний Інститут імунобіологічних технологій «Bio-manguinhos» (м. Ріо-де-Жанейро). "За угодою передбачалися поставки сумішей для виробництва 100,4 млн доз вакцини та отримання Бразилією технологій її виробництва. Вакцина має бути готова для дистрибуції у першому кварталі 2021 р. Ціна за дозу оцінюється в 3-4 дол. США", - йдеться у повідомленні. Вакцина китайської компанії Coronavac. Партнер у Бразилії – державний Інститут Butantan (м. Сан-Пауло). До кінця року Інститут має отримати 46 млн доз вакцини, до березня 2021 р. – ще 15 млн доз. Очікується, що вакцина буде доступна для населення з січня 2021 р. Препарат німецької компанії BioTech та американської Phizer BNT162b2. Наприкінці вересня велися перемовини щодо отримання у подальшому доз вакцин. Розробка американської компанії Jassen-Cilag, яка належить до групи Johnson & Johnson - Ad26.COV2.S.

"Втім у листі йдеться також про те, що 12 серпня 2020 р. уряд штату Парана підписав Меморандум про взаєморозуміння з Російським фондом прямих інвестицій для розширення технічного співробітництва, трансферу технологій та проведення досліджень щодо російської вакцини «Sputnik-V», а 11 вересня уряд штату Байя уклав угоду про співробітництво з Російським фондом прямих інвестицій щодо постачання 50 млн доз російської вакцини проти COVID-19 Sputnik-V. Проведення клінічних досліджень цієї вакцини планувалося з жовтня 2020 року", - зазначили у StateWatch.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Бразилії, під час якої лідери двох держав також домовились посилити взаємодію країн в питанні спільного виробництва вакцин та медпрепаратів.

Нагадаємо, що 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської вакцини. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з Путіним у Москві і попросив у нього надати Україні російську вакцину від коронавірусу. Він також розповів, що сам випробував цю вакцину, коли відпочивав в окупованому Криму в серпні.

Президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" і закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

Посольство США в Україні заявило, що Україна не купуватиме російську вакцину, що не пройшла клінічних випробувань.