Обіцяного Степановим підвищення зарплат для сімейних лікарів не відбулося

Збільшення з листопада зарплат для сімейних лікарів, яке 30 жовтня пообіцяв на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, не відбулося і поки що не відбудеться, оскільки таке збільшення не було погоджено з Міністерством фінансів. Про це LB.ua повідомили в пресслужбі Мінфіну.

Нагадаємо, на брифінгу 30 жовтня Степанов заявив, що уряд “прийняв достатньо важливу постанову, яка стосується внесення змін до Програми медичних гарантій. Зокрема, ми збільшили капітаційну ставку для сімейних лікарів. Це ставка, яку сплачує держава сімейному лікарю за кожну укладену декларацію з пацієнтом. Раніше вона становила 600,48 грн, а тепер становитиме 651,60 грн на рік”.

Проте на сайті уряду постанова не з’явилася. Як вдалося з’ясувати LB.ua, її прийняли з доопрацюванням, після чого Міністерство охорони здоров’я направило до Мінфіну інформаційний запит про погодження змін у постанову КМУ №65.

У відповідь на запит LB.ua Мінфін зазначив: "Міністерством охорони здоров’я надано пропозицію щодо підвищення тарифів на первинну медичну допомогу (капітаційної ставки) без реальних джерел покриття додаткових видатків. Тому Мінфін запропонував комплексно проаналізувати реалізацію програми медичних гарантій до кінця року щодо забезпеченості видатків за всіма пакетами медичних послуг, зокрема щодо реалізації пакетів медичних послуг з надання медичної допомоги з COVID-19".

“Мінфін повернеться до розгляду зазначеного питання після здійснення МОЗ комплексного аналізу та надання пропозицій щодо реальних джерел покриття додаткових видатків”, - йдеться у відповіді на запит.

Відповідно, у листопаді капітаційна ставка для сімейних лікарів поки що залишається незмінною. Якщо Мінфін погодить запропоновані МОЗом зміни, то виплати за листопад будуть перераховані.