У НСЗУ розповіли про зміни у первинній медичній допомозі в 2021-му

За одного пацієнта сімейним лікарям платитимуть більше.

У Національній службі здоров'я розповіли, як планують розвивати первинну ланку медичної допомоги протягом 2021 року.

Як зазначалося на брифінгу 13 жовтня, задля розвитку та зміцнення первинної ланки медичної допомоги у 2021 році пропонується:

Збільшити базову капітаційну ставку за обслуговування одного пацієнта , з яким підписана декларація, до 710 грн. Як і раніше зберігаються коефіцієнти за вік пацієнта та статус гірського населеного пункту.

, з яким підписана декларація, до 710 грн. Як і раніше зберігаються коефіцієнти за вік пацієнта та статус гірського населеного пункту. Запровадити новий пакет медичних послуг для лікування туберкульозу на рівні ПМД . Лише за власним бажанням заклади первинки зможуть підписати договір на надання допомоги хворим на туберкульоз. Як тільки пацієнт перестане виділяти бактерію туберкульозу, він матиме змогу лікуватися під наглядом свого сімейного лікаря. Сімейний лікар буде контролювати прийомом ліків та результативність лікування. Лікар первинки для ведення пацієнта з туберкульозом повинен буде пройти відповідне навчання.

. Лише за власним бажанням заклади первинки зможуть підписати договір на надання допомоги хворим на туберкульоз. Як тільки пацієнт перестане виділяти бактерію туберкульозу, він матиме змогу лікуватися під наглядом свого сімейного лікаря. Сімейний лікар буде контролювати прийомом ліків та результативність лікування. Лікар первинки для ведення пацієнта з туберкульозом повинен буде пройти відповідне навчання. Запровадити індикатори якості. Зокрема, НСЗУ планує запровадити від 2,5% до 5% доплати закладам за виконання умов договору. Це додаткові кошти, які заклад може отримати до капітаційної ставки. Проте, якщо заклади не досягнуть поставлених індикаторів якості, штрафувати їх не будуть.

Перелік індикаторів якості, за які заклад зможе отримати доплату, зараз фіналізується, зазначають у НСЗУ. Такими коефіцієнтами можуть бути:

- Регулярний моніторинг стану пацієнтів із ризиком серцево-судинних захворювань та отримання ними ліків за програмою «Доступні ліки».

- Досягнення необхідного рівня вакцинації дітей відповідно до календаря щеплень.

- Запобігання ургентним госпіталізаціям пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, які знаходяться під наглядом сімейного лікаря.

Раніше повідомляли, що НСЗУ уклала понад 500 контрактів з приватними лікарнями та лікарями-ФОП.