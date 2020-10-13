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МОЗ попередило про наслідки одночасного зараження грипом і ковідом

Хвороби схожі за симптомами і способами передачі.

COVID-19 та грипом можна заразитися одночасно, і тоді існує ризик тяжкого ураження легенів, складного перебігу хвороби і навіть смерті.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я.

"Грип та коронавірусна інфекція - небезпечні та високо заразні захворювання, які можуть мати як легкий перебіг та лікуватися вдома під наглядом сімейного лікаря, так і важку форму, яка може призвести навіть до летальності. Хвороби схожі за симптомами - гарячка, кашель, втома, способом передачі - краплинним шляхом", - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ нагадали базові рекомендації, виконання яких дозволить уникнути або мінімізувати ризики інфікування:

  • ретельно та часто мийте руки близько 40 секунд;
  • тримайте дистанцію 1,5 метра від інших;
  • там, де дотримуватися дистанції неможливо, одягайте маску.
  • не торкайтеся очей, рота, носа;
  • кашляйте та чхайте у згин ліктя чи одноразову хустинку;якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.

Наголошується, що одним із способів запобігання грипу є вакцинація, проте щеплення від грипу не захищає від COVID-19. Наразі вакцини від короновірусної інфекції не існує.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксовано 5 133 нові випадки COVID-19. Одужали за добу 2 152 пацієнти.

Раніше повідомлялося, що МОЗ ініціюватиме продовження карантину до 31 грудня.

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