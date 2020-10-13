У ЗСУ за добу виявили 95 нових випадків коронавірусу

Станом на сьогодні в армії на COVID-19 хворіє 939 людей.

У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 95 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 95 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 32 особи", - йдеться в повідомленні.

Зараз у ЗСУ на COVID-19 хворіє 939 людей.

Усього в армії за час пандемії одужало 2905 осіб, летальних випадків – 11.

Зараз на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 428 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких минає ізоляція в найближчі три доби – 58 осіб.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксовано 5 133 нові випадки COVID-19. Одужали за добу 2 152 пацієнти.