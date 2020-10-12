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Шмигаль закликав регіони утриматися від проведення масових заходів

Глава уряду доручив керівникам Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій надати МОЗу пропозиції щодо збільшення ліжкового фонду.

Шмигаль закликав регіони утриматися від проведення масових заходів
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради закликав керівників усіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, у тому числі конгресів і конференцій.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил", - сказав прем'єр.

Глава уряду також доручив керівникам Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій надати пропозиції Міністерству охорони здоров’я щодо збільшення ліжкового фонду.

У КМДА зазначили, що готові відпрацювати розгортання мобільних госпіталів та розширити кількість ліжкомісць коштом установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень.

Крім того, Шмигаль доручив КМДА спільно з Держпродспоживслужбою перевірити на дотримання протиепідемічних правил місцеві ринки та підсилити контроль за перевезеннями в громадському транспорті.

Нагадаємо, сьогодні Черкаси відмовилися посилювати карантин, попри помаранчеву зону. Рішення про віднесення Черкас до помаранчевої зони в міськраді назвали передчасним.

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