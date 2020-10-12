Шмигаль закликав регіони утриматися від проведення масових заходів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради закликав керівників усіх областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, у тому числі конгресів і конференцій.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил", - сказав прем'єр.

Глава уряду також доручив керівникам Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій надати пропозиції Міністерству охорони здоров’я щодо збільшення ліжкового фонду.

У КМДА зазначили, що готові відпрацювати розгортання мобільних госпіталів та розширити кількість ліжкомісць коштом установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень.

Крім того, Шмигаль доручив КМДА спільно з Держпродспоживслужбою перевірити на дотримання протиепідемічних правил місцеві ринки та підсилити контроль за перевезеннями в громадському транспорті.

Нагадаємо, сьогодні Черкаси відмовилися посилювати карантин, попри помаранчеву зону. Рішення про віднесення Черкас до помаранчевої зони в міськраді назвали передчасним.