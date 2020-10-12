В Україні зафіксовано четверту дитячу смерть від ковіду

За останню добу в Україні померли 43 людини із підтвердженим COVID-19, серед них - 17-річний хлопець. Це - четверта смерть дитини від ковіду за весь час пандемії.

Про це під час брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Станом на початок жовтня 2020 року було відомо про трьох дітей, які померли від коронавірусу в Україні. Так, 2 жовтня помер 13-річний хлопчик з Рокитнівського району Рівненської області.

Міністр також повідомив, що із 4 420-х захворілих на ковід за минулу добу - 235 дітей і 166 медичних працівників. Госпіталізовано 521 пацієнта.

Нагадаємо, на ранок 12 жовтня в Україні зафіксовано 5 015 летальних випадків коронавірусної недуги.

Кількість інфікованих ковідом зросла до 265 454 осіб. Нині хворіє 146 029 людей, 114 410 - одужали.