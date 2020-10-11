В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19

В. о. міністра освіти України Сергій Шкарлет роз’яснив деталі ухвалених сьогодні рішень зі стримування коронавірусу в Україні, які стосуються роботи закладів освіти.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, 12 жовтня, МОН відправить всім закладам загальної середньої освіти рекомендаційний лист, яким пропонуватиме встановити осінні канікули з 15 до 30 жовтня включно. Це рішення стосуватиметься всіх закладів освіти, незалежно від кольору карантинної території.

"Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків", - зазначив Шкарлет, додавши, що кошти за проживання мають повернути студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада.

Він також підкреслив, що заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ та Головного державного санітарного лікаря.

Нагадаємо, Верховній Раді України пропонується розглянути питання щодо збільшення штрафів для підприємців чи установ, які пропустили у приміщення чи транспорт людину без маски.