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Степанов назвав регіони з найбільш заповненими лікарнями

Узагальнений показник заповненості ліжкового фонду по країні становить 59,4%. 

Степанов назвав регіони з найбільш заповненими лікарнями
Максим Степанов
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що лікарні, які лікують хворих з коронавірусом, найбільше заповнені у Донецькій, Одеській, Харківській, Сумській областях та у Києві.

Про це він сказав під час брифінгу у неділю.

"Найбільш напружена ситуація з точки зору ліжкового фонду (наповненості наших лікарень) – у Донецькій, Одеській областях, у місті Київ, у Харківській області. Тобто, ті регіони, де у нас зараз реєструється велика кількість нових випадків. Також Сумська область", - розповів міністр.

Ці дані дещо відрізняються від тих, які напередодні оприлюднив сайт МОЗу. Згідно інформації міністерства, лікарні першої хвилі у Донецькій області заповнено на 107,8%. Далі йдуть Одеська (81,1%), Луганська (81,1%) і Харківська (72,4%) області. У Києві цей показник становить 69%.

Узагальнений показник по країні - 59,4%. 

Очільник МОЗ також розповів, що у лікарнях із підтвердженим діагнозом COVID-19 або з підозрою станом на ранок неділі перебуває 19 404 пацієнти.

Нагадаємо, впродовж 10 жовтня в Україні виявили майже 4,8 тис. нових інфікованих коронавірусом. 9 жовтня госпіталізували рекордну кількість пацієнтів - 990, а також зафіксували найбільше летальних випадків з початку спалаху - 108. 

За кількістю активних хворих станом на 11 жовтня лідирує Харківська область, потім йде Київ, Львівська та Одеська області.

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