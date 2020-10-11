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У Франції за добу коронавірус виявили у майже 27 тис. осіб, це найвищий показник з початку епідемії

Країна знаходиться на третьому місці у Європі після Росії та Іспанії за кількістю заражень.

У Франції за добу коронавірус виявили у майже 27 тис. осіб, це найвищий показник з початку епідемії
Фото: EPA/UPG

У Франції за добу підтвердили 26 896 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомили у суботу ввечері, 10 жовтня, органи охорони здоров'я країни, передає DW

Така кількість інфікувань є рекордною з початку спалаху.

Зазначається, що всього 11 відсотків усіх тестів на коронавірус за один день були позитивними - 9 жовтня їхня кількість склала 10,4 відсотка.

Також за останню добу в країні внаслідок ковід-19 померли 54 людини. Загалом жертвами ковіду у Франції стали 32 684 осіб.

У відділеннях інтенсивної терапії за останню добу були 1456 пацієнтів, що на 17 людей більше за дані попередньої доби. У розпал першої хвилі епідемії у квітні кількість пацієнтів у реанімаціях перевищувала сім тисяч хворих.

У зв’язку із зростанням захворюваності у багатьох містах Франції знову ввели суворі обмеження. Велику кількість заражень фіксують у Парижі, Ліоні, Ліллі та Марселі. У цих містах бари та деякі заклади громадського харчування залишатимуться зачиненими упродовж двох тижнів. У багатьох містах країни діє масковий режим.

За даними порталу Worldometer, Франція знаходиться на третьому місці у Європі після Росії та Іспанії за кількістю заражень коронавірусом. Від початку спалаху недугу виявили у 718 тис. осіб. При цьому одужали лише 100 тис. людей.

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