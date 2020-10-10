Тихановська поговорила із затриманим чоловіком по телефону

Це перша розмова подружжя за останні чотири місяці.

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в суботу поговорила із затриманим чоловіком Сергієм.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Тихановської.

"Щойно відбулася телефонна розмова Світлани та Сергія Тихановських", - йдеться в повідомленні.

Це перша розмова подружжя Тихановських за останні чотири місяці.

Тихановська брала участь у президентських виборах після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка. Він став главою її ініціативної групи, але в кінці травня був затриманий під час пікету зі збору підписів. У Слідчому комітеті Білорусі стверджували, що під час цього заходу "було організовано проведення незаконного громадського заходу, мітингу, під час якого вчинено групові дії, що грубо порушують громадський порядок і пов'язані з явною непокорою законним вимогам міліції".

У зв'язку із цим СК пред'явив Тихановському і ще низці осіб обвинувачення за ч.1 ст. 342 (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок) Кримінального кодексу. Дії одного з них додатково кваліфіковані слідством за ст. 364 (насильство стосовно співробітників органів внутрішніх справ).

З санкції прокуратури до обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. В кінці вересня арешт продовжили ще на два місяці.

Білоруські правозахисники визнали Тихановського, а також його соратників, що проходять у одній кримінальній справі, політичними ув'язненими.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко приїхав у СІЗО КДБ, де зустрівся із арештованими опозиціонерами.

Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, Тихановська набрала понад 10% голосів виборців, посівши друге місце. Тихановська не визнала підсумки виборів. 10 серпня вона приїхала до Центрвиборчкому подавати скаргу з вимогою перерахунку голосів і перестала виходити на зв'язок. 11 серпня стало відомо, що Тихановська перебуває в Литві. Як пояснила її довірена особа, Тихановську вивезла з країни білоруська влада, і у неї не було вибору.

Україна, як і країни ЄС і США, не визнає результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його на ім'я, не зазначаючи посади. Після цього державний ЗМІ Білорусі - телеканал СТВ - "перейменував" Україну на "колишню УРСР".

ЄС визнає Тихановську лідером опозиційних сил Білорусі. З нею зустрічалися, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.