У Киргизстані призначили нового прем’єр-міністра на тлі масових протестів

Прем’єр-міністром Киргизстану призначили засновника партії "Мекенчіл" ( "Патріот") Садира Жапарова, передає Інтерфакс.

Під час голосування у суботу депутати парламенту підтримали кандидатуру Жапарова на цей пост, склад і структуру уряду, які, згідно з його пропозицією, залишилися без змін.

Виступаючи в парламенті, Жапаров заявив про необхідність проведення нових парламентських виборів.

"Сьогоднішня ситуація склалася через партійну систему, ми не повинні порушувати закон, необхідно вирішити питання проведення повторних виборів", - сказав він.

Жапаров також виступив за конституційну реформу за участі всіх політичних сил країни.

"Народ вимагає перетворити парламент, повернути одномандатну систему. Але конституційні реформи ми будемо вирішувати разом, з усіма сторонами", - заявив політик.

Жапаров був висунутий на посаду глави уряду на екстреному засіданні минулого вівторка.

Засідання парламенту в суботу відбулося у державній резиденції "Ала-Арча". Оскільки будинок парламенту був захоплений та розгромлений демонстрантами у ніч на 6 жовтня.

Політична криза в Киргизстані почалася 5 жовтня після парламентських виборів. Із 16 партій виборчий бар’єр подолали лише чотири, з них три - провладні. У Бішкеку почались масові протести, був оголошений надзвичайний стан.

6 жовтня киргизькі ЗМІ повідомили, що прем'єр республіки Кубатбек Боронов подав у відставку. В цей же день кандидатуру киргизького політика Садира Жапарова на цей пост підтримав парламент країни. Жапаров був звільнений в ніч на 6 жовтня з колонії, де відбував покарання за захоплення заручника.