У Бейруті пролунав новий потужний вибух

Фото: dailystar.co.uk

У столиці Лівану Бейруті стався вибух цистерни з газом. Внаслідок події чотири людини загинули, десятки отримали поранення.

Про це повідомляє Dailystar.

Вибух стався в столичному районі Тавик-Джиде. За попередньою інформацією вибухнув резервуар для газу біля пекарні. На місці події працюють військові та служби екстреної допомоги.

A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v — Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020

Служба цивільної оборони евакуювала велику кількість жителів з сусідніх будинків після того, як в стінах будівель виявили тріщини.

#BREAKING: Videos of the explosion's aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG — Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020

Нагадаємо, 4 серпня в столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. Грибоподібну хмару було видно за десятки кілометрів від місця трагедії. Загинули понад 100 людей, понад чотири тисячі - поранені.

Влада Лівану оголосила попередню версію причини вибуху: потрапляння іскри при зварюванні дверей ангара. У самому ангарі розміщувалося понад 2700 тонн нітрату амонію (аміачна селітра). Як пізніше з'ясувалося, речовина було конфісковано ще в 2013 році з корабля, що належав російському бізнесменові, який проживає на Кіпрі, - Ігорю Гречушкін (Хабаровськ). Судно мало слідувати по маршруту з Батумі (під прапором Молдови) в Бейра (африканський Мозамбік).