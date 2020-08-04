У столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух поблизу будівлі редакції великої газети Daily Star напередодні вердикту суду у справі про вбивство екс-прем'єра Рафіка Харірі.

На відеокадрах зі столиці Лівану видно хмару в формі гриба і значні руйнування. Вибух стався в портовій частині Бейрута, передає ВВС.

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

The Jerusalem Post пише про два потужні вибухи впродовж 15 хвилин.

На даний момент відомо про два вибухи в порту Бейрута. На відео, які публікують очевидці, величезна вибухова хвиля буквально зносить все на своєму шляху.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух стався на складі фейєрверків.

AFP з посиланням на джерела повідомляє, що в результаті двох вибухів у Бейруті постраждали десятки людей.

#BREAKING - #Lebanese media claims the MASSIVE #explosions in #Beirut occurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020

Міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан заявив про велику кількість поранених і величезні матеріальні збитки, пише Reuters.

У п'ятницю суд ООН має оголосити вердикт чотирьом заочно звинуваченим у вбивстві Харірі. Харірі загинув в 2005 році в результаті потужного вибуху замінованого автомобіля.

У цьому вибуху звинувачували підтримуваний Іраном воєнізований рух "Хезболла", представники якого незмінно відкидали всі звинувачення.