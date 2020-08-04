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У Бейруті стався потужний вибух

Повідомляється про десятки постраждалих.

У Бейруті стався потужний вибух
Фото: twitter.com

У столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух поблизу будівлі редакції великої газети Daily Star напередодні вердикту суду у справі про вбивство екс-прем'єра Рафіка Харірі.

На відеокадрах зі столиці Лівану видно хмару в формі гриба і значні руйнування. Вибух стався в портовій частині Бейрута, передає ВВС.

The Jerusalem Post пише про два потужні вибухи впродовж 15 хвилин.

На даний момент відомо про два вибухи в порту Бейрута. На відео, які публікують очевидці, величезна вибухова хвиля буквально зносить все на своєму шляху.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух стався на складі фейєрверків.

AFP з посиланням на джерела повідомляє, що в результаті двох вибухів у Бейруті постраждали десятки людей.

Міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан заявив про велику кількість поранених і величезні матеріальні збитки, пише Reuters.

У п'ятницю суд ООН має оголосити вердикт чотирьом заочно звинуваченим у вбивстві Харірі. Харірі загинув в 2005 році в результаті потужного вибуху замінованого автомобіля.

У цьому вибуху звинувачували підтримуваний Іраном воєнізований рух "Хезболла", представники якого незмінно відкидали всі звинувачення.

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