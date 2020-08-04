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У Білорусі починається дострокове голосування на виборах президента

Усього створено 5767 дільниць для голосування, зокрема 44 за межами країни.

У Білорусі починається дострокове голосування на виборах президента
Фото: belta.by

У Білорусі стартує дострокове голосування на виборах президента, яке пройде з 4 по 8 серпня включно.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Завчасно можуть проголосувати виборці, яким не вдасться зробити це в день волевиявлення 9 серпня.

Виборчі дільниці будуть відчинені з 10:00 до 14:00 і з 16:00 до 19:00.

Офіційного підтвердження причин, чому саме людина не може проголосувати в основний день, не потрібно.

При собі виборцю потрібно мати паспорт. Бюлетень видають також при пред'явленні військового квитка (для військовослужбовців строкової служби), службового посвідчення працівника держоргану (організації), водійських прав. Проголосувати можна і за пенсійним посвідченням, посвідченням інваліда (за наявності фотографії), студентським квитком.

Якщо виборець загубив паспорт або його вкрали, то на дільницю йому потрібно взяти зі собою довідку з органів внутрішніх справ, що підтверджує особу громадянина.

Дострокове голосування не проводиться на дільницях, утворених у санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, лікарнях та інших організаціях охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах. У Білорусі їх 231.

Усього створено 5767 дільниць для голосування, зокрема 44 за межами країни. У списки виборців внесено 6 844 932 громадян.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня. 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала кандидатами в президенти нинішнього главу держави Олександра Лукашенка, ексдепутата Ганну Канопацьку, голову партії БСДГ Сергія Черечня, співголову об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва та дружину затриманого блогера Сергія Тихановського Світлану.

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