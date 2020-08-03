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Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ

Острів Галлінара століттями належав Католицькій церкві.

Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Фото: corriere.it

Острів Галлінара в італійській Лігурії кілька днів тому був проданий за понад 10 мільйонів євро. Його купив син колишнього власника компанії "Мотор Січ", ексрегіонала В’ячеслава Богуслаєва, пише італійське видання Corriere della Sera.

"Це єдиний справжній острів Лігурії: природний заповідник, багатий історією, за 1,5 кілометра від узбережжя між Альбенгою та Аласіо, який століттями належав Церкві, а потім, в останні 150 років, заможним банкірам і промисловцям", - уточнює ЗМІ.

За його даними, острів, який у Середньовіччі слугував притулком для пап, Олександр Богуслаєв купив у дев’яти сімей власників, які володіли Галлінарою протягом більш ніж 40 років.

За інформацією видання, 42-річний Олександр Богуслаєв має громадянство Гренади. Перемовини про придбання острова почалися у травні цього року та завершилися 17 липня. 

Острів Галлінара розташований за 1,5 км від материка, між містами Альбенга і Алассіо. Ширина та довжина острова - менш ніж пів кілометра (470х450 метрів), він піднімається над рівнем моря на висоту 87 метрів.

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