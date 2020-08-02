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Главу МВС Індії госпіталізували з коронавірусом

55-річний міністр почувається добре.

Главу МВС Індії госпіталізували з коронавірусом
Фото: скрін відео

Міністра внутрішніх справ Індії Аміта Шаха госпіталізували з діагнозом COVID-19.

Про це 55-річний міністр повідомив у твіттері.

Аміт Шах написав, що пройшов тестування після того, як у нього з'явилися перші симптоми коронавірусної недуги.

"Моє здоров'я в нормі, але я госпіталізований за порадою лікарів", - додав він.

Міністр також попросив усіх, хто контактував з ним останнім часом, ізолюватися і пройти тестування.

З початку пандемії число в Індії, яка є другою за чисельністю населення країною світу, станом на ранок 2 серпня число інфікованих коронавірусом досягло 1 млн 750 тис. 724 осіб, померли 37 тис. 364 людини, одужали - понад 1,14 млн. Три дні поспіль у країні виявляють більш ніж 50 тисяч нових випадків ковіду.

Наприкінці липня в Індії почали тестувати вакцину від COVID-19.

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