Вогонь стрімко поширюється через спеку та вітер.

Фото: twitter.com/tinatk0

В американському штаті Каліфорнія лісові пожежі охопили близько 5 га і стрімко поширюються. Про це повідомляє CNN.

"Наказ про евакуацію поширюється приблизно на 2 586 будинків з приблизно 7,8 тис. осіб", - йдеться у повідомленні пожежної служби округу Ріверсайд, де вирує стихія.

Лісові пожежі розпочалися ще в п'ятницю, 31 липня. Про постраждалих не повідомлялося.

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.



One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.



DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ — Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020

Вогонь знищив сімейний будинок та дві господарські споруди. У місцевих готелях і середній школі міста Бомонт створені центри евакуації.

Зазначається, що через спекотну погоду, низьку вологість та морські вітри цими вихідними існує висока загроза розповсюдження пожежі.

З вогнем борються 375 рятувальників, залучено гелікоптери та бульдозери.

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 - The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.



Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020

Нагадаємо, масові лісові пожежі охопили Каліфорнію у жовтні 2019 року. Тоді евакуювали 100 тисяч мешканців.