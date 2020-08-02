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Через лісові пожежі у Каліфорнії евакуювали майже 8 тис. людей

Вогонь стрімко поширюється через спеку та вітер.

Фото: twitter.com/tinatk0

В американському штаті Каліфорнія лісові пожежі охопили близько 5 га і стрімко поширюються. Про це повідомляє CNN.

"Наказ про евакуацію поширюється приблизно на 2 586 будинків з приблизно 7,8 тис. осіб", - йдеться у повідомленні пожежної служби округу Ріверсайд, де вирує стихія. 

Лісові пожежі розпочалися ще в п'ятницю, 31 липня. Про постраждалих не повідомлялося. 

Вогонь знищив сімейний будинок та дві господарські споруди. У місцевих готелях і середній школі міста Бомонт створені центри евакуації. 

Зазначається, що через спекотну погоду, низьку вологість та морські вітри цими вихідними існує висока загроза розповсюдження пожежі. 

З вогнем борються 375 рятувальників, залучено гелікоптери та бульдозери.

Нагадаємо, масові лісові пожежі охопили Каліфорнію у жовтні 2019 року. Тоді евакуювали 100 тисяч мешканців. 

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