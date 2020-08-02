Щонайменше 11 робітників загинули в суботу в Індії при падінні крана на судноверфі Hindustan Shipyard в порту Вішахапатнам. Про це повідомляє індійське телебачення ANI.

Ще п'ять осіб отримали травми. Кран впав на робочих, які брали участь у його встановленні.

#WATCH A crane collapses at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 10 dead and 1 injured in the incident, says DCP Suresh Babu. pic.twitter.com/BOuz1PdJu3 — ANI (@ANI) August 1, 2020

Компанія, якій належав 70-тонний кран, купила його два роки тому, але, так і не ввела в експлуатацію. Нещодавно підприємство віддало підрядникам виконання робіт по встановленню конструкції.

Головний міністр штату розпорядився розпочати розслідування причин трагедії.

Нагадаємо, в Китаї при обвалі готелю, у якому розмістили карантинний центр, загинуло десятеро людей.