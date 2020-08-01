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У Берліні тисячі людей вийшли на акцію проти карантинних обмежень

Учасники були без масок і не дотримувались соціальної дистанції.

Фото: EPA/UPG

У Берліні в суботу, 1 серпня, пройшла багатотисячна акція проти обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавіруса, пише Німецька хвиля.

За повідомленням місцевої поліції, в акції взяли участь близько 15 тисяч осіб. Вони пройшли ходою центральними вулицями.

Більшість учасників були без масок і не дотримувались соціальної дистанції. 

Фото: EPA/UPG

Як повідомила місцева газета Berliner Morgenpost, одним з організаторів акції виступила ініціатива Querdenken 711 зі Штутгарта, яка стверджує, що займається захистом основних свобод. За даними видання, в неї входять прихильники теорій змови, правих екстремістів і тих, хто заперечує існування коронавіруса. 

Фото: EPA/UPG

Загалом у Берліні в суботу видано дозволи на десятки демонстрацій і мітингів, вони триватимуть до пізнього вечора.

Над містом літає вертоліт, щоб, як пише в твіттері поліція, мати можливість краще оцінити ситуацію.

За даними американського університету Джонса Хопкінса, в Німеччині виявлено понад 210 тисяч інфікованих коронавірусом, померли більше 9 тисяч осіб.

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