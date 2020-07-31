У США під час навчань зникли безвісти 8 морпіхів, один загинув

Унаслідок інциденту із затопленням штурмового бронетранспортера-амфібії поблизу узбережжя Каліфорнії біля острова Сан-Клементе один морський піхотинець США загинув, ще вісім зникли безвісти.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на телеканал ABC News

"Один морський піхотинець загинув, вісім військових залишаються зниклими безвісти, ще двоє поранені після інциденту з бронетранспортером AAV, що стався 30 липня біля узбережжя Південної Каліфорнії", - цитує телеканал заяву командування Першої експедиційної дивізії Морської піхоти США.

Інцидент стався під час відпрацювання військових вправ з десантування груп реагування Морської піхоти США.

Наразі кілька кораблів і гелікоптерів ВМС США, а також Берегової охорони ведуть пошуки зниклих морських піхотинців у районі острова Сан-Клементе. Як уточнюють у повідомленні, загалом на бронетранспортері, який десантується з корабля та долає певну відстань до берега морем, перебувало 15 американських військових морпіхів.

Нагадаємо, в липні американський ракетний есмінець DDG-78 USS Porter, а також додаткові літаки ВМС США P-8 від Патрульної ескадрильї ВП (47) брали участь в українсько-американських спільних навчаннях Sea Breeze-2020.

ВМС США регулярно діють у Чорному морі відповідно до міжнародного права, включно з Конвенцією Монтре. У навчаннях було задіяно дві тисячі осіб з дев'яти країн, 27 кораблів і 19 літаків.

Участь у навчаннях Sea Breeze-2020 брали Болгарія, Грузія, Норвегія, Румунія, Іспанія, Туреччина, Україна та США.