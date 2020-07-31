Наступний раунд переговорів з Іраном щодо збитого літака МАУ відбудеться в жовтні

"У нас достатньо правових інструментів для результативної двосторонньої комунікації під час слідства".

Наступний раунд переговорів з Іраном щодо виплати компенсацій за збиття літака МАУ під Тегераном заплановано провести в жовтні.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

На переговорах, які пройшли в Києві 30 липня і тривали 11 годин, наголошувалося на необхідності налагодження взаємодії між українськими та іранськими правоохоронними органами задля оперативного та об’єктивного розслідування всіх обставин авіакатастрофи.

"У нас достатньо правових інструментів для результативної двосторонньої комунікації під час слідства. Монреальська конвенція, що стандартизує правила міжнародних повітряних перевезень, та двосторонні договори про правові відносини чітко визначають права, обов’язки та порядок співробітництва. Тому ми повинні знайти компроміс, і ці переговори – можливість налагодити зв’язок", — повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Повідомляється, що за час слідства до іранської сторони скеровано чотири запити про міжнародну правову допомогу і в рамках переговорів сторони більш детально обговорили пропозиції української сторони.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули.

Через три дні після катастрофи Іран визнав, що збив літак помилково, прийнявши його за крилату ракету. Відповідальність за аварію авіалайнера взяв на себе іранський військовий підрозділ Корпусу вартових Ісламської революції.

У Франції завершили опрацювання двох бортових самописців, які 20 липня прибули в Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) разом з іранськими слідчими.

Після цього 30 липня в Київ на перемовини прибула іранська делегація.