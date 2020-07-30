Сьогодні у Києві розпочалися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752 за участю іранської делегації.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

"Сьогодні у Києві розпочалися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS 752 за участю іранської делегації. Ми довго домагалися початку переговорного процесу, і я вітаю, що справа нарешті зрушила з місця. Процес не буде легким, але ми працюємо на результат. А це - досягнення справедливості", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він додав, що МЗС України докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними.

"Це дозволить хоч трохи полегшити біль та горе рідних, у якому вони живуть вже понад пів року. Ми доб'ємося справедливості, скільки б часу та зусиль це не вартувало", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України, що прямував із Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали всі, хто перебував на борту - 176 громадян шести країн. Тегеран заявив, що пасажирський Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно". За висновком CAO, зміщення радіолокаційної системи комплексу ППО, який збив "боїнг", було ключовою "людською помилкою", яка призвела до катастрофи.

18 липня у Францію прибули чорні скриньки збитого українського літака МАУ. Досліджувала самописці міжнародна комісія з 20 осіб.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, розшифровування чорних скриньок пройшло успішно й іранська делегація повідомила, що готова прибути в Україну для переговорів про компенсацію. На запитання LB.ua, чи буде Україна застосовувати штрафні механізми до Ірану, Кулеба відповів, що "не треба поспішати із цим питанням".

"Пропоную не погрожувати Ірану санкціями за те, що вони щось не зроблять. Ми розраховуємо на те, що Іран здійснить ті дії, які я зазначив. Тому що вони теж усвідомлюють, що те, що сталося - це не результат помилки однієї людини... Тому в інтересах усіх сторін, щоб Іран розслідування провів відповідно до міжнародних стандартів... Звісно, якщо уникатимуть пошуку правди і встановлення всіх обставин, ми перейдемо до іншої стратегії!" - сказав міністр.