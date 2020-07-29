У "Голосі" назвали причини падіння підтримки виборців

Партія "Голос" працює над помилками та змінює тактику на місцеві вибори через падіння рейтингів у соцопитуваннях.

Про це в інтерв`ю LB.ua заявив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Що могло бути причиною деяких, скажімо так, зменшень підтримки (Ред.: падіння рейтингу майже вдвічі за рік)? Думаю, перша полягає в тому, що насправді ми конструктивні. Бо найпростіше в українській політиці — це зайти, одразу повісити ярлики, назвати чорне білим, коли це зручно, а біле — чорним. І це працює на рейтинг. На жаль, працюють так само телебачення й інші медіаресурси. А коли ти пояснюєш складну конструкцію, говориш, що цей закон добрий, але він на 8 сторінках і не буде працювати, то це може викликати нерозуміння навіть у найбільших наших прихильників. Ми, чесно кажучи, не жалкуємо, що саме так працювали весь цей час", — заявив він.

Депутат визнав, що партія "Голос" за рік після виборів допустила низку помилок.

"Ми робимо роботу над ними... Це позиціонування, комунікація, ми намагаємось робити більш активно наші кроки вперед. Відверто кажучи, у нас фракція, де багато людей, які ніколи до цього не були пов’язані із законотворчим процесом. Тому вони вчилися. На це потрібен був час. Зараз я вже бачу по колегах, що вони вже вміють, починаючи від роботи в комітеті. Наші зміни також можна побачити по нашій зовнішній активності".

Також Железняк допустив, що падіння електоральної підтримки пов’язане з невиправданими надіями виборців "Голосу":

"Можливо, були якісь інші очікування. Можливо, хтось одразу бачив нас у коаліції, а хтось — одразу в опозиції. Але, на жаль, конкретної і єдиної відповіді немає".

Відмова Святослава Вакарчука від мандата та очолення партії, на думку депутата, негативно не повпливала на рейтинги.

"По цифрах соціології я не бачу... З усією повагою до Слави, думаю, що наші виборці голосували за команду. Я сподіваюся, що в команді розчарувань не було", — сказав він.

Заступник голови фракції анонсував зміну стратегії "Голосу" на місцевих виборах.

"Ми не будемо змінювати ні ідеологію, ні програму, як іноді це роблять політичні партії – це не про нас. Ми будемо брати участь у місцевих виборах, навіть не сумніваюся. На різних рівнях... Ми будемо робити максимально ефективну кампанію. Це вже буде не люкс-кампанія, коли буде багато бордів, центральне телебачення показуватиме наших кандидатів у мери 24 години. Тому ми більше будемо думати про креатив. Як показали останні події, особливо в Україні, на виборах перемагає більше креатив, ніж гроші. Думаю, що це буде непогана стратегія".

Нагадаємо, що згідно з червневим опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", у парламент пройшли б чотири партії, але "Голос" не подолав би бар'єра в 5%.