Зеленський обговорює з Кравчуком роботу в Контактній групі з питань Донбасу

"Треба знайти баланс: людина, з яким розмовляє Росія - і людина, яку поважають в Україні".

Українську делегацію в Тристоронній контактній групі замість Леоніда Кучми можуть очолити або перший президент України Леонід Кравчук, або віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу після відкриття нового корпусу лікарні "Охматдит".

"У нас є декілька дійсно претендентів, один з них - наш віцепрем’єр-міністр Резніков… Не знаю, коли буде офіційна про це заява. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Кравчуком", - сказав президент.

"Треба знайти баланс: людина, з яким розмовляє Росія; людина, яку поважають в Україні; людина, яка може домінувати за столом переговорів; людина, яка може зреагувати і не зрадити Україну в дуже складні моменти; людина з досвідом; людина, яка не є ні правим, ні лівим, а є центристом, який балансує і якого поважає більшість населення України, як на сході, так і на заході", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що українську делегацію "має очолити не просто керівник, а це має бути команда".

"Це не просто керівник - керівник і люди разом з ним повинні бути командою. Найближчими днями з’явиться офіційне підтвердження тієї чи іншої людини. Але всі люди, які я вам сказав, будуть у ТКГ", - наголосив президент.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що очільник української групи в ТКГ, другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження. Він представляв Україну на переговорах у Мінську з червня 2014 року по вересень 2018 року. Потім він заявив про відставку через "досягнення критичного віку".

Торік у червні Кучма на прохання Зеленського повернувся на посаду представника України в ТКГ.

20 травня президент Зеленський повідомив, що Кучма хоче піти з Мінського процесу і просить передати свої повноваження Резнікову.