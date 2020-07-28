Bihus.info: Нардеп Кива отримав 1,2 млн грн за здачу в оренду жомової ями

Фото: Bihus.info

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива минулого року отримав 1,2 млн гривень за здачу в оренду жомової ями на Полтавщині.

Яма виявилася ділянкою з бур'янами та без ознак діяльності навколо, йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Раніше жомові ями використовував цукровий завод міста Заводське - туди скидали відходи після обробки буряку. Нині він не працює, але яму (400 метрів разом з гаражем), яка належить нардепу, орендувала львівська "Компанія "Сіквел". Вона фігурує в одному з кримінальних проваджень щодо ознак її фіктивності.

"Власниця фірми “Компанія “Сіквел” Світлана Ставісюк не захотіла розповідати журналістам, чи справді її підприємство сплачувало 100 тис. грн на місяць за оренду цього об’єкта і навіщо фірмі зі Львова знадобилася яма в Полтавській області", - йдеться в розслідуванні.

Жінка відповіла, що це - комерційна таємниця.

"Це – бізнес. Ви мені ставите такі запитання, щоб я з вами ділилася зараз такою своєю секретною інформацією”, – сказала Ставісюк.

Сам Ілля Кива журналістам заявив, що здачею ями в оренду займаються його юристи, коментувати по суті він не може.

"Цікаво, що, за даними реєстру нерухомості, в листопаді 2019 року яма, за договором купівлі-продажу, перейшла у власність Юлії Павелко, котра є співзасновницею ТОВ “Укрзв’язокмонтаж”. На цьому підприємстві Кива колись був директором і головним бухгалтером. Ціна угоди невідома, адже парламентар не відобразив дохід у майновій декларації. При цьому сам він продаж ями заперечив", - підсумували журналісти.

Нагадаємо, що в грудні 2019 журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування щодо Киви, в якому заявили, що нардеп 2013 року був визнаний винним у хабарництві, однак не відбував покарання в місцях позбавлення волі. Натомість він отримав штраф через довідку Полтавської психіатричної лікарні про 2-гу групу інвалідності.