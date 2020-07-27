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МЗС України засудило проведення "військового параду" підрозділів ЧФ РФ в окупованому Севастополі

Міністерству закордонних справ РФ передано ноту протесту.

МЗС України засудило проведення "військового параду" підрозділів ЧФ РФ в окупованому Севастополі
Фото: www.yakutia.kp.ru

Міністерство закордонних справ України направило Російській Федерації ноту протесту через проведення в тимчасово окупованому Севастополі військового параду з нагоди Дня Військово-Морського флоту РФ. Про це йдеться в заяві на сайті МЗС.

"Міністерство закордонних справ України розцінює проведення 26 липня 2020 року без узгодження з українською стороною так званого «військово-морського параду» підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації з нагоди Дня Військово-Морського Флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Севастополі як чергове порушення російською стороною норм міжнародного права, у т.ч., численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавства України", - зазначено в заяві.

Як наголошено в повідомленні МЗС, цинічна організація "параду" окупаційного флоту є черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах.

Міністерство закордонних справ заявило, що Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією своєї "військової потужності", а також дії з подальшої мілітаризації тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці.

"Україна вимагає від Російської Федерації невідкладно  припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів з деокупації частини суверенної території України", - наголошено в заяві.

Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту.

Нагадаємо, в окупованому Криму в честь російського Дня захисника вітчизни (23 лютого) провели дитячий військовий парад. Колони дітей пройшли маршем набережною Ялти до головної сцени, де їх "привітали зі святом" і нагодували кашею з польової кухні. Діти також демонстрували навички рукопашного бою.

Раніше, 17 лютого, в окупованому Севастополі школярів навчали стріляти з гвинтівки і метати гранати.

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