Зеленський утворив ще одну військово-цивільну адміністрацію

Президент Володимир Зеленський постановив створити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

Відповідний указ №293/2020 глава держави підписав 27 липня

"Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області. Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України "Про військово- цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу", - йдеться в документі.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Закон "Про військово-цивільні адміністрації" набув чинності наприкінці лютого 2015 року.

Донецька і Луганська ВЦА були створені в березні 2015 року. Ще п'ять районних військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області та дві міські в Луганській області поблизу лінії розмежування були створені в серпні того ж року.

У листопаді 2016 року Порошенко створив ВЦА в Зайцевому Донецької області і Золотому й Катеринівці Луганської області.

У травні 2017 року Порошенко створив військово-цивільну адміністрацію в Торецькому Донецької області. У листопаді того ж року було створено ще дві ВЦА на Донеччині. Військово-цивільні адміністрації з'явилися в Широкино і Бердянському.