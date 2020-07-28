Кучма виходить з переговорної групи щодо Донбасу

Другий президент України Леонід Кучма припиняє роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі.

Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Офісу президента Зеленського.

"Володимир Зеленський вдячний другому президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ)", - йдеться в повідомленні.

Глава держави назвав роботу Леоніда Кучми в Мінському процесі надзвичайно важливою та водночас складною і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ.

"Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з Леонідом Кучмою 28 липня.

Зі свого боку Кучма зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена та значно просунулася, було здійснено низку важливих кроків, досягнуто важливих домовленостей.

Він зауважив, що й надалі в разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

20 травня президент Зеленський повідомив, що Кучма хоче піти з Мінського процесу і просить передати свої повноваження Олексієві Резнікову.

Нагадаємо, Кучма представляв Україну на переговорах у Мінську з червня 2014 року по вересень 2018 року. Потім він заявив про відставку через "досягнення критичного віку". Торік у червні Кучма на прохання Зеленського повернувся на посаду представника України в ТКГ.