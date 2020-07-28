Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію в Сєвєродонецьку

Президент Володимир Зеленський постановив утворити військово-цивільну адміністрацію (ВЦА) міста Сєвєродонецьк Луганської області.

Відповідний указ №297/2020 опубліковано на сайті Офісу президента.

"На виконання Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» постановляю: 1. Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської області. 2. Командувачу об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у ст.1 цього Указу", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, вчора, 27 липня, Зеленський постановив створити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

Закон "Про військово-цивільні адміністрації" набув чинності наприкінці лютого 2015 року.

Донецька і Луганська ВЦА були створені в березні 2015 року. Ще п'ять районних військово-цивільних адміністрацій у Донецькій області та дві міські в Луганській області поблизу лінії розмежування були створені в серпні того ж року.

У листопаді 2016 року Петро Порошенко створив ВЦА в Зайцевому Донецької області і Золотому й Катеринівці Луганської області.

У травні 2017 року Порошенко створив ВЦА у Торецьку Донецької області. У листопаді того самого року було створено ще дві ВЦА на Донеччині. Військово-цивільні адміністрації з'явилися в Широкиному і Бердянському.