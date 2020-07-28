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​Крюківський завод виготовив 20 із 90 вагонів для "Укрзалізниці", на яких наполягав Зеленський, - Шмигаль

Процес оплати вже розпочато.

​Крюківський завод виготовив 20 із 90 вагонів для "Укрзалізниці", на яких наполягав Зеленський, - Шмигаль
Архивне фото
Фото: Александр Рудоманов

Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Крюківський вагонобудівний завод.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Привезли конкретні рішення для підтримки нашого машинобудування. Президент Володимир Зеленський говорив про необхідність закупівлі 90 пасажирських вагонів цього року. Уряд у понеділок прийняв оновлений фінплан «Укрзалізниці», який дає змогу провести розрахунок за перші 18. Процес оплати вже розпочато. Ще стосовно двох вагонів узгоджуємо процедуру", - написав Шмигаль.

"Найближчим часом ми разом із представниками заводу, міністрами та УЗ відпрацюємо можливість закупівлі ще 70 вагонів", - додав він.

Нагадаємо, у березні міністр інфраструктури Владислав Криклій після публічної дискусії із президентом Зеленським пообіцяв, що "Укрзалізниця" замовить у Крюківського вагонобудівного заводу 90 пасажирських вагонів і три дизель-потяги. Президент, у свою чергу, запропонував "Укрзалізниці" замовити у КВБЗ три дизель-поїзди і 90 пасажирських вагонів.

"Укрзалізниця" кілька років тому збиралася купити шість дизель-поїздів КВБЗ для Львівської залізниці. Але в результаті придбала єдиний екземпляр, який їздить з Києва в аеропорт "Бориспіль".

У 2019 році КВБЗ виготовив майже 5200 вагонів. На експорт було відправлено 1725 одиниць. Основним зовнішнім ринком для підприємства стала Білорусь із часткою 30%.

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