На базі відпочинку у Мостиському районі Львівської області вибухнув автомобіль. У салоні машини виявили тіло чоловіка.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

"28 липня, близько шостої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з відпочинкових баз, розташованій у Мостиському районі, стався вибух. У результаті події загинула людина", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

"На місці події правоохоронці виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль «Міцубіші Паджеро», у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя", - повідомляють у поліції.

Особу загиблого встановили - ним виявився 41-річний львів’янин.

Як ми повідомляли, в ніч на неділю, 26 липня, у Харкові біля автомийки на Глібовській вулиці вибухнула граната.