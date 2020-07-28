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Окупанти в перший день "тиші" на Донбасі влаштували два обстріли і провокацію

На порушення перемир’я з боку бойовиків українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Окупанти в перший день "тиші" на Донбасі влаштували два обстріли і провокацію
Фото: EPA/UPG

Від початку домовленого ТКГ з питань Донбасу режиму "повного та всеосяжного припинення вогню” з 00:01 27 липня і до кінця доби у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано кілька обстрілів. Втрат у лавах ОС немає.

Штаб ООС повідомляє, що на порушення перемир’я з боку бойовиків українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

"Упродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню", - йдеться в ранковому зведенні.

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Південного в обідню пору здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Повідомляється і про факт провокації з боку збройних формувань РФ неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - запевняють у штабі.

Зауважимо, що у вечірньому зведенні пресцентр ООС повідомляв ті самі факти, але констатував два порушення перемир’я з боку проросійських бойовиків.

Від початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів у районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано.

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