У Харкові четверо комунальників загинули під час роботи (оновлено)

Парами газів отруїлися три чоловіки і жінка.

У Харкові четверо працівників комунального підприємства померли під час виконання обов'язків.

Про надзвичайну подію до Основ'янського відділу поліції повідомив колега померлих, йдеться на сайті ГУ Нацполіції в Харківській області. Спочатку була інформація про трьох загиблих, але кількість жертв зросла.

"Він (комунальник. - Ред.) повідомив, що в ході проведення ремонтних робіт на проспекті Гагаріна загинули четверо працівників", - пояснили поліцейські.

Фото: скрін відео

За попередніми даними, чоловіки задихнулися газами під час ремонтних робіт у колодязі.

Інформація внесена до Єдиного обліку. На місці працює слідчо-оперативна група.

Оновлення. О 16:06 у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники витягнули тіла 4 загиблих працівників комунального підприємства з каналізаційного колектора.

Там уточнили, що від отруйних газів у колекторі загинули чотири працівники КП "Харківкомуночиствод", з яких три чоловіки та одна жінка.

Надзвичайна подія сталася 27 липня о 14:21 на проспекті Гагаріна, 354 Основ'янського району міста Харкова під час проведення дренажних робіт. За попередніми даними, робітники спустилися до колектору без засобів захисту та отруїлися парами газів.

Фото: @dsns_telegram

Нагадаємо, що майже рік тому в Рівненській області троє комунальників отруїлися випарами з каналізації, один з них помер.

У грудні 2019 в Харкові комунальник загинув під час роботи на тепломережах. Його облило гарячою водою з аварійної труби.