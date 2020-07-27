У Харкові четверо комунальників загинули під час роботи (оновлено)

У Харкові четверо працівників комунального підприємства померли під час виконання обов'язків.
Про надзвичайну подію до Основ'янського відділу поліції повідомив колега померлих, йдеться на сайті ГУ Нацполіції в Харківській області. Спочатку була інформація про трьох загиблих, але кількість жертв зросла.
"Він (комунальник. - Ред.) повідомив, що в ході проведення ремонтних робіт на проспекті Гагаріна загинули четверо працівників", - пояснили поліцейські.
За попередніми даними, чоловіки задихнулися газами під час ремонтних робіт у колодязі.
Інформація внесена до Єдиного обліку. На місці працює слідчо-оперативна група.
Оновлення. О 16:06 у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники витягнули тіла 4 загиблих працівників комунального підприємства з каналізаційного колектора.
Там уточнили, що від отруйних газів у колекторі загинули чотири працівники КП "Харківкомуночиствод", з яких три чоловіки та одна жінка.
Надзвичайна подія сталася 27 липня о 14:21 на проспекті Гагаріна, 354 Основ'янського району міста Харкова під час проведення дренажних робіт. За попередніми даними, робітники спустилися до колектору без засобів захисту та отруїлися парами газів.
Нагадаємо, що майже рік тому в Рівненській області троє комунальників отруїлися випарами з каналізації, один з них помер.
У грудні 2019 в Харкові комунальник загинув під час роботи на тепломережах. Його облило гарячою водою з аварійної труби.