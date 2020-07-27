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Командувач ООС: ЗСУ готові і надалі давати відсіч окупантам

"Об’єднані сили мають забезпечити дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню за умови дзеркальних дій з боку противника".

Командувач ООС: ЗСУ готові і надалі давати відсіч окупантам
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко наголосив, що Збройні сили України готові і надалі давати відсіч окупаційним військам на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Сьомий рік поспіль ЗСУ самовіддано захищають державу від російської збройної агресії і надалі готові давати гідну відсіч окупаційним військам. Разом із тим, виконуючи рішення вищого політичного керівництва держави, Об’єднані сили мають забезпечити дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню за умови дзеркальних дій з боку противника", - сказав Кравченко.

Він також зазначив, що виконання безпекового компоненту, за оцінками учасників мирного процесу, відкриває шлях до політичного врегулювання.

"Очевидно, вирішення міжнародного збройного конфлікту неможливе суто військовими засобами – потрібне поєднання військових і політико-дипломатичних інструментів. Забезпечуючи виконання політичних домовленостей, Збройні сили України дають можливість політикам досягти зрушень у мирному процесі", - сказав командувач ООС.

"Випереджаючи питання щодо можливості відкриття вогню у відповідь, наголошуємо: ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом", - додав Кравченко.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Кравченко видав наказ про припинення вогню на Донбасі.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Військові стверджують, що підготовка до цієї події є безпрецедентною. На кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати спеціально відряджені українські військовослужбовці.

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

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