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​У справі "будинку-монстра" на Подолі вся колегія суддів узяла самовідвід

Справу цього будинку розглядають уже понад п'ять років.

​У справі "будинку-монстра" на Подолі вся колегія суддів узяла самовідвід
Фото: надане Єгором Недашківським

У справі "будинку-монстра" на київському Подолі вся колегія суддів, яка мала переглядати справу в апеляційній інстанції, взяла самовідвід. Тепер має бути визначена нова колегія.

Про це повідомила депутат Київради 8-го скликання Ольга Балицька.

"Нагадаю, як проходив розгляд цієї справи. У листопаді 2019 року Господарський суд Києва зобов’язав забудовника знести зайві надбудовані поверхи «Монстра на Подолі» за власний рахунок. Наприкінці лютого цього року апеляційний господарський суд, навпаки, прийняв постанову на користь забудовника і закрив провадження у справі, а також скасував заходи забезпечення. А за результатами касаційного розгляду справи наприкінці червня 2020 року Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду про закриття справи та направив її на новий розгляд до суду апеляційної інстанції", - написала вона у фейсбуці.

Балицька додала, що вже наступного дня після розподілу справи між суддями в апеляційному суді вся колегія взяла самовідвід, посилаючись на те, що під час автоматизованого розподілу не було враховано спеціалізацію суддів, а саме на те, що ці судді не належать до палати, що має право розглядати справи, які виникли із земельних відносин.

"Питання того, яких саме правовідносин стосується справа, було дуже дискусійним протягом всього розгляду справи. Касаційна інстанція вказувала на те, що правовідносини виникли саме у зв`язку необхідністю захисту права комунальної власності Київради на земельну ділянку, а ось той самий апеляційний суд прямо зазначав, що земельна ділянка не є предметом спору у даній справі. Зважаючи на такі обставини, вся колегія суддів апеляційного суду і заявила самовідвід. Тепер матеріали справи будуть передані для визначення нової колегії суддів, які вже мають право розглядати справи із земельних правовідносин", - додала депутат.

Нагадаємо, справу цього будинку розглядають уже понад п'ять років. Київрада звернулася до Господарського суду ще в грудні 2014-го. У 2015 році за позовом Київради суд заборонив ДАБІ видавати документи про готовність цього будинку до експлуатації. Столична влада вимагала знести самовільно добудовані поверхи. Експертиза встановила, що частковий демонтаж будівлі є технічно можливим.

У вересні 2019 року повідомлялося, що у "будинку-монстрі" відновили будівельні роботи. Директорка компанії-забудовника Дора Пателі заявляла, що здачу будинку планують у найближчі тижні. "Близько 200 сімей вже п'ять років чекають, щоб заїхати у своє житло".

Також повідомлялося, що в будинку розпродають квартири на чотирьох верхніх поверхах, що підлягають знесенню.

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