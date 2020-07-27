У мерії Одеси сподіваються, що заміна компанії-підрядника допоможе зняти танкер Delfi з мілини

Невдалі спроби найнятої власником танкера Delfi компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти судно з мілини в мерії Одеси пояснили тим, що вага танкера у кілька разів більша порівняно з вантажопідйомністю застосованих понтонів.

Про це 27 липня на позачерговому засіданні міськвиконкому заявив директор профільного департаменту Одеської міськради Віктор Кузнєцов, повідомляє Укрінформ.

"Попередні спроби підняття танкера Delfi не увінчались успіхом через те, що вантажопідйомність понтонів, застосованих підрядником, у багато разів нижча від ваги судна. І поки що немає ніяких змін: понтони завели на 90 тонн, а вага танкера - 1600 тонн. У разі заміни компанії-підрядника, згідно з оголошеним тендером на підняття судна, вона прийде зі своїм обладнанням і по-новому організує роботи", - зазначив Кузнєцов.

За його словами, кілька витоків нафтопродуктів з пошкодженого корпуса судна сталися через неправильно поставлені бонові загородження довкола танкера.

Кузнєцов додав, що й сьогодні фахівці компанії-підрядника продовжують підготовчі роботи для здійснення четвертої спроби підняти з мілини танкер Delfi.

Варто зазначити, що термін виконання робіт з підняття судна з мілини, згідно з дозволом капітана Одеського порту, завершився.

За словами в.о. директора ДП "Адміністрація морських портів України" Олександра Голодницького, після одержання висновку експертної комісії ДСНС України щодо підтвердження рішення комісії з ТЕБ І НС Одеської ОДА про визнання ситуації довкола танкера Delfi надзвичайною ситуацією місцевого рівня, АМПУ здійснить процедуру вибору компанії-підрядника й укладе відповідний договір щодо зняття аварійного танкера Delfi з мілини.

Голова Одеської ОДА Максим Куций наголосив, що "судновласник до останнього не відмовлявся від права на свою власність, затягуючи процес. Тепер ліквідацією займеться держава з технічною реалізацією від АМПУ. А судновласник обов’язково відшкодує вартість робіт і завдані збитки".

У суботу, 25 липня, нова спроба підняти танкер Delfi провалилася. Один з металевих тросів, якими судно намагалися посунути з місця, відірвався майже відразу після початку операції. Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що подальші роботи буде виконувати Адміністрація морських портів України.

Нагадаємо, що в листопаді 2019 року танкер Delfi зірвався з якоря і сів на мілину біля пляжу "Дельфін", перевернувшись на бік.

У червні 2020 року поруч з судном виявили сліди нафтопродуктів. У воді зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 разу. Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення води нафтопродуктами.

На початку липня президент Володимир Зеленський під час візиту в Одесу ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Він сказав, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року, але судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер.

Він попередив: якщо до 20 липня танкер не піднімуть, справою займуться правоохоронці.