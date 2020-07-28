Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав українців з річницею хрещення Київської Руси-України.

Митрополит Київський Епіфаній назвав "звершену 1032 роки тому київським князем Володимиром подію Хрещення Руси-України" такою, що "має віковічне значення не тільки для нашого народу, але й для всієї християнської Європи".

Глава української помісної Православної церкви України наголосив на важливості соборності і побажав українцям згуртованості.

"1032 роки тому стараннями, зокрема, святого рівноапостольного князя Володимира наш народ отримав можливість з’єднатися з Господом через святе Хрещення Руси-України! Пам’ятаймо: ключ до успіху нашої країни – єдність та соборність українського народу. Тож відзначаючи це велике свято, бажаю всьому українському народові насамперед цієї згуртованості, щоби всі ми, попри відстань, були об’єднані любов’ю до Бога і до ближніх, до рідної Церкви і українського народу", - звернуся глава ПЦУ до вірних.

Уранці 28 липня у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі митрополит Київський Епіфаній відслужив Божественну літургію. О 13:00 біля пам’ятника князю Володимиру глава ПЦУ разом з архієреями відслужив молебень.

Нагадаємо, що через епідемію коронавірусу ПЦУ відмовилася від проведення ходи в День хрещення. Таке саме рішення ухвалили в УПЦ Московського патріархату.

В Україні День хрещення Київської Руси-України відзначають 28 липня з 2008 року. Цього дня в Києві православні церкви проводять багатолюдні акції. У 2019 році в хресній ході ПЦУ взяли участь близько 20 тисяч вірян, захід УПЦ МП відвідали 30 тисяч осіб.