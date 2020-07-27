Під Офісом президента пройшла акція проти нових домовленостей щодо Донбасу

Фото: Макс Требухов

У Києві біля будівлі Офісу президента відбувається акція протесту проти нової домовленості щодо припинення вогню на Донбасі, яке почало діяти з 27 липня.

В акції беруть участь кілька сотень людей. Організатори - "Рух опору капітуляції". Протестувальники вважають, що нове перемир’я фактично перетворить Росію на спостерігача та змусить Україну домовлятися з самопроголошеними "ЛНР" і "ДНР".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Фактично, оголошуючи "перемир’я", влада знезброїла нашу армію. Ми позбавлені права відкривати вогонь у відповідь, Тобто ми стаємо мішенню. Ми позбавлені права вести розвідувальну діяльність. В умовах бойових дій це означає, що армії "викололи очі". За будь-який опір агресору нас можуть притягнути до дисциплінарного покарання. Ми не дамо роззброїти нашу армію і перетворити наших вояків на безпорадні мішені. Наша армія захищає нас щодня. Тому наш обов'язок - підтримати нашу армію!" - йдеться в заяві Руху опору капітуляції.

Люди також вимагають, аби до них вийшов президент.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов