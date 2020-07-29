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Резніков заявив, що буде тимчасово очолювати українську делегацію в ТКГ

Рішення про нового главу буде ухвалювати Зеленський. 

Резніков заявив, що буде тимчасово очолювати українську делегацію в ТКГ
Фото: Макс Левин

Віцепрем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков буде тимчасово очолювати українську делегацію в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу.

Про це він заявив під час конференції "Мінський процес: поступовий успіх чи політичний глухий кут", пише РБК-Україна.

"Сьогодні я є першим заступником голови делегації, тому формально поки що я буду певний час керувати цими процесами", - зазначив він.

Резніков підкреслив, що остаточне рішення щодо нового глави української делегації ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що очільник української групи в ТКГ, другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Володимир Зеленський розглядає кілька кандидатур на заміну Леоніду Кучмі. Він відмовився говорити, чи є серед цих кандидатів Резніков. 

Кучма представляв Україну на переговорах у Мінську з червня 2014 року по вересень 2018 року. Потім він заявив про відставку через "досягнення критичного віку". Торік у червні Кучма на прохання Зеленського повернувся на посаду представника України в ТКГ.

20 травня президент Зеленський повідомив, що Кучма хоче піти з Мінського процесу і просить передати свої повноваження Олексієві Резнікову.

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