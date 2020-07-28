На землях Протасового Яру планується створити регіональний ландшафтний парк, - Кличко

На землях Протасового Яру не буде житлової забудови і надалі планується створити регіональний ландшафтний парк. Київрада прийняла рішення, яким визнав такими, що не відповідають інтересам територіальної громади земельні відводи з 2007 до 2012 року на території Протасового Яру. Про це йдеться в повідомленні на «Офіційному порталі Києва».

Також депутати скасували зміни до Генерального плану Києва та Програми розвитку зеленої зони, якими земельні ділянки в Протасовому Яру були переведені під житлову забудову. Йдеться про скасування передачі для освоєння 3,23 га зелених зон ТОВ «Дайтона груп».

«Місто робить все для наведення порядку з землею урочища. На найближчу сесію Київради буде винесено ще один важливий проєкт рішення - про відмову в поновленні договору оренди з «Інтербуд Компані». Тому прошу депутатів відповідально поставитися до ухвалення цього важливого питання », - зазначив Кличко.

У повідомленні говориться, що на наступне пленарне засідання Київради повинно бути винесене питання про відмову в поновленні договору оренди з ТОВ «Інтербуд Компані», яка орендує іншу земельну ділянку в Протасовому Яру площею 0,7 га. Він також повинен в перспективі стати частиною регіонального ландшафтного парку «Протасів Яр».