У Києві від початку пандемії від коронавірусу померли 130 людей

У столиці вже 7800 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили 110 випадків коронавірусної недуги, 82 пацієнти подолали ковід-19, одна людина померла.

Загалом від початку пандемії жертвами коронавірусу стали 130 киян, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його даними, на сьогодні в столиці вже 7800 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього коронавірус подолали 2830 мешканців Києва.

До лікарень столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 45. В Оболонському та Дніпровському – по 14. Та в Дарницькому районі – 12 випадків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора повідомляли про спалах коронавірусу в київському гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації, що входить до складу НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".