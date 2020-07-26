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​В Україні за добу підтвердили 920 нових випадків коронавірусної хвороби

Рівненська область вийшла на третє місце за кількістю інфікованих.

​В Україні за добу підтвердили 920 нових випадків коронавірусної хвороби
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

В Україні за останню добу, 25 липня, підтвердили 920 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляється в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Половина нових випадків прийшлася на п'ять регіонів: Львівську область (+130), Київ (+95), Івано-Франківську область (+88), Рівненську область (+81) та Закарпатську область (+67). В той же час у Херсонській та Черкаській області в суботу не було жодного випадку, у Луганській області - всього один.

В цілому станом на ранок 26 липня в Україні підтвердили 64 849 випадків COVID-19. Лідирують за цим показником Львівська область (8 832), Київ (7 620) та Рівненська область, яка випередила Чернівецьку и вийшла на третє місце (5 623).

Одужало від коронавірусу 35 807 чоловік (+310 за добу), померло - 1 605 (+15 за добу).

Продовжують хворіти 27 437 людей (+595 за добу).

Нагадаємо, що напередодні в Україні було 1106 нових випадків. На вихідних цей показник, як правило, зменшується.

Абсолютним рекордом за кількістю захворілих за добу є показник 26 червня - 1109.

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